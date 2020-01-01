لمعان عينيها دليل.. كيفية اختيار الأضحية السليمة (فيديو)

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالجيزة، إن هناك مواصفات خاصة بالأضحية السليمة، أهمها النظر جيدًا لحالة الأضحية قبل شرائها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"؛ أنه يجب التأكد من خلو جلدها من أي جروح، وأن تكون نشطة غير خاملة وقفتها طبيعية، ولا بد من التأكد من عدم وجود أي إفرازات حول الأنف أو الفم أو الجزء الخلفي من الحيوان، مشددًا على ضرورة وجود "لمعة" في العين.وأوضح أنه يفضل أن تكون الأسنان لبنية، أو يكون مستبدلًا لزوج من الأسنان اللبنية، حتى تكون السن مناسبة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تقل سن الخروف عن سنة، كما أنه يجب الإمساك بسلسلة العمود الفقري للتأكد مما إذا كان الخروف سيصب لحما أم لا، كما يجب اختيار الخروف ذى اللية الصغيرة.