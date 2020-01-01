طبيب: الطعام غير المتوازن يصيب الجسد بالأمراض المزمنة
الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:54 م
هدير شعراويطباعة
قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق، إن الطعام غير المتوازن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، كما أن الحياة الكسولة والقلق من عوامل الخطورة تلك الأمراض تصيب من يتخطى سن الأربعين عاما تقريبًا، وكلما يزداد عمر الإنسان تزداد الأمراض.
وأضاف المر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية قد يؤدي للإصابة بالأمراض، متابعا: "البوركيني أساسا كان معمول عشان وقاية جسد السيدات والرجال من أشعة الشمس الضارة".
ولفت إلى أنه يوجد مليوني وفاة قد تحدث نتيجة للعلاقات غير الشرعية بالعالم، والأمراض المزمنة غير المعدية تطلق على أمراض القلب والسكر والسرطان والجهاز التنفسي مثل الربو وانسداد الرئتين.
شاهد من هنا
وأضاف المر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية قد يؤدي للإصابة بالأمراض، متابعا: "البوركيني أساسا كان معمول عشان وقاية جسد السيدات والرجال من أشعة الشمس الضارة".
ولفت إلى أنه يوجد مليوني وفاة قد تحدث نتيجة للعلاقات غير الشرعية بالعالم، والأمراض المزمنة غير المعدية تطلق على أمراض القلب والسكر والسرطان والجهاز التنفسي مثل الربو وانسداد الرئتين.
شاهد من هنا