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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديكتاتور طوّر «القبضة الحديدية».. كشف الستار عن رئيس تركيا القادم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:01 ص
أردوغان وسويلو
أردوغان وسويلو
أمينة ذكى
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قال كزافييه بالاسيوس، الكاتب التركي في موقع "أحوال"، أن هناك مؤشرات تفيد بأن وزير الداخلية في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سليمان سويلو" سيكون رئيس تركيا القادم لاسيما وهو الأن الرجل القوي في تركيا.

وتابعت، أن سويلو برز في السنوات الأخيرة كواحد من أقوى الشخصيات السياسية في تركيا، وهو أحد المتشددين البارزين داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وأحد المرشحين البارزين المحتمل أن يخلف أردوغان، مما يجعله منافسًا سياسيًا لبيرات البيرق، صهر أردوغان، وزير المالية والخزانة التركي.

- سليمان سويلو

في عام 1995، أصبح سويلو، البالغ من العمر 25 عامًا فقط في ذلك الوقت، أصغر رئيس مقاطعة في التاريخ التركي، بعد مرور بعض الوقت في البرية السياسية، قفز سويلو إلى عربة أردوغان السياسية وانضم إلى حزب العدالة والتنمية في عام 2012.

قبل انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية، سخر سويلو علنًا من أردوغان بعد أن سقط من حصان - متهمًا إياه بعدم القدرة على ركوب الخيل أو حكم تركيا، لكن لم تكن هذه الانتقادات مشكلة بالنسبة لسويلو، لأنه بعد انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية، تعهد بالولاء لأردوغان، فبعد انتخابه كعضو في البرلمان التركي في عام 2015، تم تعيين سويلو وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي في حكومة رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو.

خلال تلك الفترة، كان حزب العدالة والتنمية يقاتل حليفه السياسي السابق "حركة جولن" وهي مجموعة دينية دعمت توطيد حزب العدالة والتنمية للسلطة خلال العقد السابق لكنها كانت في وقت لاحق على خلاف مع الحزب.

أجبر هذا التغيير السياسي أردوغان على إيجاد حلفاء سياسيين جدد، وأصبح حزب الحركة القومية المتطرفة منقذه الجديد، فيما عززت المعركة ضد حركة جولن، التي أعلنتها الحكومة التركية رسميًا في مايو 2016 من قبل الحكومة التركية - إلى جانب القتال ضد حزب العمال الكردستاني والجماعات الكردية المسلحة الأخرى في تركيا وسوريا - دور سويلو المتشدد.

- سويلو وزيرا للداخلية

في التعديل الوزاري بعد الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، تم تعيين سويلو وزيرًا للداخلية، حيث أشرف على عمليات التطهير الضخمة، وكان أيضًا أحد السياسيين الرئيسيين في حزب العدالة والتنمية الذين يهددون بـ"إرسال" آلاف اللاجئين الذين يعيشون حاليًا في تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق السياسي، طوّر سويلو سياسة "القبضة الحديدية"، لمحاربة حزب العمال الكردستاني وحركة جولن، حيث أدت هذه المعارك إلى مقتل الآلاف في مقاطعات جنوب شرق تركيا، إلى جانب سجن الآلاف، ما أدى إلى اتهام تركيا لاحقا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما أدى في النهاية إلى تدهور الديمقراطية التركية الهشة بالفعل.

- سويلو المفضل للعدالة والتنمية والحركة القومية

قال خليل كارافيلي، كاتب في موقع تركي، إن سويلو رجل يفضله العدالة والتنمية والحركة القومية، ويبدو أنه أكثر شعبية من البيرق بين دوائر حزب العدالة والتنمية، ولكن على الرغم من أن البيرق يظهر على أنه "وريث" أردوغان الطبيعي - منذ صغره، فقد درس وعمل في الولايات المتحدة، والأهم من ذلك هو صهر الرئيس، إلا أن شعبية سويلو تزداد.

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