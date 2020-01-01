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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 شروط للانضمام إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:30 ص
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي
علا العلاف
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عزيزي المقاول الصغير تعرف على بعض المعلومات والأوراق المطلوبة التي تخصك للانضمام بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عند القيد لأول مرة، حيث يوجد 6 شروط للقيد.

1- يتم تقدم مستخرج رسمي من السجل التجاري موضحًا به قيمة رأس المال على أن يكون نوع النشاط مقاولات، وأن يكون مستخرج حديث في غضون شهرين.

2- تقدم أصل البطاقة الضريبية بها نشاط المقاولات للاطلاع، مع تقديم صورة منها.

3- تقدم أصل برنت أو خطاب بفيد بالتأمين على مهندس نقابي متخصص لنوع النشاط المطلوب، ويكون مختوم وحديث، وأصل كارينه نقابة المهندسين للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي للمهندس، والتأمين على المحاسب، وأصل كارنية النقابة للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي.

4- تقدم أصل صحفية الحالة الجنائية لصاحب العمل حديثة وموجهة للاتحاد وصورة بطاقة الرقم القومي.

5- تقدم أصل شهادة أو كشف حساب من النبك مختومة وحديثة لا يقل عن 50 ألف جنية.

6- على المقاول المبتدأ تقدم صورة عقد إيجار لمقر مزاولة النشاط حتى بمكن مراجعته بمعرفة الاتحاد.

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