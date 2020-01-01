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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: ذبح الأضاحي في الشارع مخالف للشريعة الإسلامية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:12 م
ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي
رباب الأهواني
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شدد أيمن عادل مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة مثل شوادر وزارة الزراعة أو التموين أو الجزار المعتاد.

وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» أنه يجب أن على المواطنين الذين يريدون الأضحية بالذهاب إلى المجازر، لافتًا إلى أن جميع المجازر مستعدة لاستقبال جميع أنواع الأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.

وأوضح مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، أن المواطن الذي يقوم بالذبح في المجازر لا يخالف الشريعة، في حين أن من يقوم بالذبح في الشارع يؤدي إلى وجود مخالفات في الشارع، وهذا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما بين أن الجزار الذي يقوم بالذبح في الشارع يقوم بقطع رجل الذبيحة حتى يستطيع السيطرة عليها، لافتًا إلى أن هذا يتعارض مع الشريعة، كما أن الذبح بهذه الطريقة ينتج عنها لحوم غير صحية من الناحية العلمية.

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