8 قتلى حصيلة انفجار رأس العين السورية

لقي 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في انفجار السيارة المفخخة بمدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام رجب طيب أردوغان بريف الحسكة الشمالي الغربي.وفى وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار انفجرت، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.وقتل طفلان وأصيب 3 مدنيين في الخامس من يونيو الماضى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين، وفقا لوكالة سانا السورية.وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالا فيما بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات الأمر الذي تسبب بمقتل العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها الإرهابيون سرقة وحرقا لمحاصيلها ونهبا لخيراتها.