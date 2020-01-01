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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف محمولة من المواطنين بالجيزة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:41 ص
حبس
حبس
محمد عيسي
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا ارتكبا 14 حادث سرقة هواتف محمولة من المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطليّن لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطرق العامة باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" مُتخذان من دائرة قسم شرطة الجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا ضبط (مالك محلات دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامه بتأجير الدراجات النارية للمتهمين وعلمه باستخدامها في ارتكاب تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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