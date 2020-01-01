المفتي: لا نعمل بتوجيهات.. والجماعة المتطرفة تحاول تشويه الدار
السبت 25/يوليه/2020 - 10:42 م
أحمد عبد العزيزطباعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لا تعمل بتوجيهات، وهذا يُسأل عنه أمام الله، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تحاول تشويه دار الإفتاء.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "عندما ننطلق للكفاح ضد هذه الجماعات الإرهابية نعلم أن هذا الفكر مغلوط ولا يستقيم أمام البحث العلمي، وهؤلاء يروجون الأكاذيب ويحاولون تشويه دور دار الإفتاء".
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الفتوى تقوم على مراعاة الصالح العام، لأن المفتي يجب أن يفهم النص الشرعي وقواعد الفهم الصحيحة للدين، وأيضًا يجب أن يتم تأهيل الشخص أولا قبل أن يصبح مفتيا.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "عندما ننطلق للكفاح ضد هذه الجماعات الإرهابية نعلم أن هذا الفكر مغلوط ولا يستقيم أمام البحث العلمي، وهؤلاء يروجون الأكاذيب ويحاولون تشويه دور دار الإفتاء".
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الفتوى تقوم على مراعاة الصالح العام، لأن المفتي يجب أن يفهم النص الشرعي وقواعد الفهم الصحيحة للدين، وأيضًا يجب أن يتم تأهيل الشخص أولا قبل أن يصبح مفتيا.
ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.