المفتي: لا نعمل بتوجيهات.. والجماعة المتطرفة تحاول تشويه الدار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لا تعمل بتوجيهات، وهذا يُسأل عنه أمام الله، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تحاول تشويه دار الإفتاء.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "عندما ننطلق للكفاح ضد هذه الجماعات الإرهابية نعلم أن هذا الفكر مغلوط ولا يستقيم أمام البحث العلمي، وهؤلاء يروجون الأكاذيب ويحاولون تشويه دور دار الإفتاء".ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الفتوى تقوم على مراعاة الصالح العام، لأن المفتي يجب أن يفهم النص الشرعي وقواعد الفهم الصحيحة للدين، وأيضًا يجب أن يتم تأهيل الشخص أولا قبل أن يصبح مفتيا.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.