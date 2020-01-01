المفتي: مساندة الدولة والوقوف معها في قراراتها «واجب شرعي»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الوقوف مع الدولة ومساندتها في كافة القرارات التي تتخذها هو واجب شرعي يثاب عليه الشخص.وأضاف، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، أنه لو جاء إنسان يعتدي عليك في بيتك، وأراد أن يأخذ مالك، فمن الممكن للفرد أن يؤثر السلامة ويعطيه ماله، وهذا يجوز في حالة الفرد، أما في حالة الدولة والجماعة فلا يجوز أن تمكن أي شخص من ثروات الدولة ويجب أن تثبت وتدافع عنها.وتابع أن الوطن من القضايا الفطرية لدى الإنسان، والإنسان لا ينفك عن وطنه من الناحية الشرعية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.