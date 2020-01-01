«التطوير العقاري»: السوق عادت إلى طبيعتها

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات لإيجاد صندوق لتيسير إجراءات التمويل العقاري، من خلال تأمين البنوك لإقراض العملاء، للحصول على وحدات سكنية.وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار واستثمار"، المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن ثقافة مشتري الوحدات ليست متفقة مع التمويل العقاري، وفكرة إثبات الدخل ليس سهلًا على المصريين، مشيرًا إلى أن الأصل هو اللجوء إلى البنوك للتمويل، وهذا أمر هام جدًا في التمويل العقاري.ولفت إلى أن السوق العقارية تحسنت كثيرًا بعد انحسار أزمة كورونا، لافتَا إلى أن السوق العقارية عادت إلى طبيعتها بنسبة 80%، ومن المتوقع أن تعود للعمل بنسبة 100% للعمل خلال شهر وتجاوز أزمة كورونا.