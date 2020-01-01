«التعليم» توضح حقيقة عدم خفض مصروفات المدارس الخاصة
السبت 25/يوليه/2020 - 08:51 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن عدم خفض مصروفات المدارس الخاصة، وأن الزيادة السنوية لن تزيد على 7%.
وقال الوزير، في تصريحات له على أحد جروبات «واتس آب»: «لا تندفعوا للتعليق كما لو كانت هذه حقائق دون التحقق من مصداقيتها».
وأوضح أنه لم يصدر حتى الآن بيانا رسميا من الوزارة أو صفحته الشخصية على «فيسبوك» في هذا الشأن.
وقال الوزير، في تصريحات له على أحد جروبات «واتس آب»: «لا تندفعوا للتعليق كما لو كانت هذه حقائق دون التحقق من مصداقيتها».
وأوضح أنه لم يصدر حتى الآن بيانا رسميا من الوزارة أو صفحته الشخصية على «فيسبوك» في هذا الشأن.