«التعليم» توضح حقيقة عدم خفض مصروفات المدارس الخاصة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن عدم خفض مصروفات المدارس الخاصة، وأن الزيادة السنوية لن تزيد على 7%.وقال الوزير، في تصريحات له على أحد جروبات «واتس آب»: «لا تندفعوا للتعليق كما لو كانت هذه حقائق دون التحقق من مصداقيتها».وأوضح أنه لم يصدر حتى الآن بيانا رسميا من الوزارة أو صفحته الشخصية على «فيسبوك» في هذا الشأن.