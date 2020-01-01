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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يسجل أكبر عدد وفيات يومية منذ 30 أبريل

السبت 25/يوليه/2020 - 07:22 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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سجل العالم زيادات قياسية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الحالات 284196، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، كما زاد عدد الوفيات إلى 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.

وفقا لموقع العربية نت، أن اكبر عدد قياسي سابق سجلتة حالات الإصابة هو 259848 حالة في 18 يوليو، إلى ذلك يبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعًا من 4600 حالة في يونيو.

كانت المنظمة قد سجلت 69641 حالة جديدة في الولايات المتحدة و67860 في البرازيل و49310 حالات في الهند و13104 حالات في جنوب أفريقيا.

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