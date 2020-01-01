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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير دولى: تركيا تتلاعب وتسير خارج القانون الدولى للبحار

السبت 25/يوليه/2020 - 06:30 ص
مساعد عبدالعاطي
مساعد عبدالعاطي
الشيماء زيدان
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قال الدكتور مساعد عبدالعاطي عضو مجلس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن تركيا من الناحية القانونية تقوم بتصرفات غير مشروعة في اتفاقية البحار.


وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن تصرفات تركيا تخالف القانون الدولي وغير مشروعة، حيث كشفت الدراسات أن تركيا لا تمتلك النفط في بحارها.

وأوضح، أن تركيا تريد زيادة مساحتها البحرية للاعتداء على مساحات إقتصادية من اليونان وقبرص، لتضمن توفير النفط والغاز لها، مؤكدًا أن تركيا تتلاعب وتسير خارج القانون الدولي للبحار بقانون الغطرسة والغصب.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي في حالة من الوهن، وعدم التفاعل مع الجانب اليوناني والقبرصي رغم أنهم أطراف في الاتحاد الأوروبي، والذي عبرت عنه قبرص بقولها إن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بدور رادع تجاه ما تفعله تركيا».

واستطرد: «هانك دعم أمريكي مباشر للجانب التركي، لكن القانون الدولي في صالح اليونان ويصف التدخل التركي بعدم المشروعية»، مشيرًا إلى أن قبرص واليونان لجأت إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري فيما تفعله تركيا من انتهاكانت على أراضيها.

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