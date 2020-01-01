خبير دولي يكشف دوافع تركيا للسطو على حدود اليونان البحرية

قال الدكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، إن هناك دوافع كثيرة وراء سطو تركيا على حدود قبرص واليونان البحرية، غير التنقيب عن النفط والغاز، من ضمنها السيطرة على هذه الحدود البحرية وضمها لتركيا.وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن تركيا الوحيدة التي لم تودع حدودها البحرية للاتحاد الدولي ولم تعترف باتفاقية حدود البحار ولم توقعها، على الرغم من أن إسرائيل أصبحت تعترف بالحدود البحرية بعد اتفاقها مع قبرص على عدم تخطي حدودها.وتابع: «جميع الدول في شرق المتوسط تمتلك النفط والغاز في حدودها البحرية، ولكن الدولة الوحيدة التي لم تجد النفط والغاز في أراضيها وبحرها هي تركيا، لذلك طلبت بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي "ترامب" السيطرة على أراضي في سوريا للبحث عن الغاز، وتريد السيطرة على أماكن بها غاز ونفط».