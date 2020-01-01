مصطفى كامل يطرح ‫«ولادك» احتفاءً بجهود الجيش والشرطة (فيديو)

طرح الفنان مصطفى كامل، رئيس نقابة المهن الموسيقية السابق، أغنية "ولادك" تحية لجهود القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن مصر.الأغنية من غناء مجموعة كورال الأوبرا بقيادة الدكتور حازم طايل، ومن كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم، وإخراج تامر سليم، ومن إنتاج "شركة دريم ميوزك بالاشتراك مع شركة تكوين".