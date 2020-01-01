معارض تركي: «الإخوان» خصصت 20 مليار دولار لتمويل العمليات الإرهابية

قال الكاتب التركي المعارض، جوكهان أوزيبك، اليوم الجمعة، إن جماعة الإخوان الإرهابية خصصت 20 مليار دولار لتمويل عمليات إرهابية بدعم من الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان.وكشف المعارض التركي وفق موقع "تركيا الآن"، عن تفاصيل دور الجماعة في الحياة السياسية في تركيا، وكيف باتت تشارك في رسم السياسات العامة لتركيا، خاصة الخارجية التي تعتمد على العداء مع دول الجوار كمنهج واستراتيجية لتحقيق الربح.وأضاف أن الإخوان لهم فعاليات ليس في تركيا فقط بل في دول كثيرة، وإذا نظرنا إلى الدول المجاورة، خاصة الدول العربية، فنجدها منظمة إرهابية، وخلاف ذلك، أفاد ترامب باسم الولايات المتحدة الأمريكية أن أمريكا ستصنفها كمنظمة إرهابية في تاريخ قريب، لكن تركيا برئاسة أردوغان لا تصنفها كمنظمة إرهابية، وكذلك المجتمع لدينا لا يرى هذا، فالمجتمع لدينا لا يعلم شيئًا عن الإخوان.