«الإسكان»: تنفيذ 450 محطة مياه جوفية بـ 6.2 مليار جنيه

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الدولة ممثلة في وزارة الري وضعت خريطة لجميع خزانات المياه الحوفية على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة منها، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة تشمل تنفيذ 450 محطة مياه جوفية بتكلفة 6.2 مليار جنيه ويتم العمل عليها الآن.وأشار الدكتور سيد إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أنه من أهم الموارد المائية بالنسبة لمصر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا أن مصر لديها مصارف عدة كبيرة للغاية، أهمها: مصرف بحر البقر ومصرف المحكمة.وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن مصر تبنت على مدار عامين مشروعين من أكبر المشروعات في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وهما بمثابة أكبر مشروعين في العالم، مؤكدًا أن الطاقة اليومية لمحطة بحر البقر بلغت 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.