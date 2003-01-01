محلل سياسي: أردوغان يتجه للخطاب الديني ليزيد من شعبيته (فيديو)

قال فايق ديلو، المحلل السياسي، إن أردوغان يتجه للخطاب الديني ليزيد من شعبيته التي تناقصت بشكل ملحوظ، خلال الانتخابات الماضية.وأضاف فايق ديلو، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أردوغان قضي على المؤسسة التركية والبرلمان، وأصبح حكمه إرهابي، مشيرًا إلى أن أردوغان يسعى لعودة الدولة العثمانية الجديدة من خلال جماعة الأخوان الإرهابية وحزبه.وأوضح المحلل السياسي، أن صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد أيا صوفيا أراد أردوغان أن يوصل من خلالها رسائل هامة للداخل والخارج، تتلخص في الديكتاتورية والإنفراد برأيه، حيث إن أردوغان قضى على المؤسسة التركية التي كانت قائمة على النظام البرلماني بعد أن غيرها لنظام رئاسي وأصبح حكم القيصر ويصنع حصون بالقوانين الشرعية.وتابع: إن هناك قناعة لدى حزب العدالة والتنمية بأن الصعود منذ 2003 لم يرتكز بالدرجة الأولى على الناخبين المنتمين إلى كتلة أيديولوجية بعينها تهتم بالخطاب الديني لذلك يتم الآن الإلحاح على إعادة توظيف الخطاب الديني للتأثير على الرأي العام التركي.