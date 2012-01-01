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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المعارضة التركية: أردوغان فاشل بالاقتصاد والديون تتراكم (فيديو)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:24 م
أردوغان
أردوغان
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد الديون المتراكمة التي تتزايد يوما تلو الآخر على تركيا وسط فشل نظام أردوغان بملف الاقتصاد، وذلك وسط تأكيدات من المعارضة بأن الديون تراكمت على المستشفيات الجامعية والحكومية لتصل إلى 16 مليار ليرة.

وأشارت المعارضة التركية إلى أن البلاد تمر خلال الأعوام الخمسة الماضية بأسوء فترة اقتصادية، متهمة حكومة أردوغان بأنها غير قادرة على إصلاح المشكلات الاقتصادية، حيث تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 8500 دولار بعدما كان 12500 دولار سنويًا وسط ارتفاع التضخم خلال عام 2012.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 8 مليون شخص، ووصلت نسبة البطالة إلى 24%، كما هبط الإنتاج الصناعي بنحو 20% مدفوعا بتعطل عجلة الإنتاج. اضغط هنا

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