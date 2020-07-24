تفاصيل ضبط عصابة «بيع المخدرات» فى أوسيم

حصلت "الدستور" على محضر الضبط في اتهام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في منطقة أوسيم.وكشف محضر الضبط المحرر بمعرفة معاون مباحث أوسيم، أنه أثناء مروره بدائرة المركز وذلك على رأس قوة من الشرطة السريين لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، ورد إليه اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية الموثوق فيها بقيام "جمعة.م"، و"رمضان. ن"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش- الأقراص المخدرة"، متخذين من منطقة برطس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وأضاف محضر الضبط أنه انتقل ضابط مباحث قسم شرطة أوسيم إلى مكان وجودهما، وتم نشر القوات لتأمين المأمورية وتوجه نحوهما في حيطة وحزر فشاهد المعلوم لديهما "رمضان. ن" على أحد النواصي تحت أحد أعمدة الإنارة مشهرًا سلاحا أبيض في وجه المارة بالشارع حتى لا يعترضه أحد أو يمنعه من مزاولة نشاطه الإجرامي، وبجواره المدعو "جمعة. م"، يقوم بعملية البيع لراغبي الشراء.وأشار محضر الضبط إلى أن ضابط المباحث انقض على المتهم واستخلص السلاح الأبيض من يده وتبين أنها "مطواة قرن غزال" وقيده بالقيد الحديدي وأطلعهما على شخصه وطبيعة مأموريته وبتفتيش "رمضان. ن"، ٢٦ سنة، عُثر بحوزته على علبه صغيرة من الكارتون داخل بنطاله، و٩ قطع صغيرة الحجم داكنة اللون مختلفة الأحجام والأشكال يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، كما عُثر على علبه بلاستيكية بداخلها ٢٣ قرصا مخدرا مختلفة الأشكال والأحجام كما عُثر على هاتف محمول.وأضاف المحضر أنه بتفتيش "جمعة. م" ٣٤ سنة، عُثر بحوزته على علبة صغيرة الحجم بداخلها ١٠ قطع داكنة اللون مختلفة الأحجام والألوان يشتبه في كونها جوهر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.ولفت المحضر إلى أنه بمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع راغبي الشراء، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.