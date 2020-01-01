أستاذ إعلام توجه رسالة للمصريين بعد ضبط خلية إخوانية تفبرك الفيديوهات

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر تتعرض لحرب قوية تعتمد على نشر الشائعات لإحباط المصريين، وذلك بعد ضبط خلية إخوانية تبث فيديوهات مفبركة بالإسكندرية تدار من تركيا.وأضافت "ليلى"، خلال برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن اعترافات عناصر الخلية التي تم ضبطها أكدت أنهم يسيرون وفق خطة ممنهجة لضمان الوصول لأكبر قطاع من المصريين.وأوضحت أن هدف مثل هذه الخلايا هو جعل المصريين يفقدون الثقة في قيادتهم السياسية، مطالبة المصريين الحذر مما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يساهموا في نشر شائعات وفيديوهات مفبركة.وكانت وزارة الداخلية، ضبطت 6 عناصر إخوانية، اليوم الخميس، خططت لتنفيذ إثارة الشائعات بتحريض من 4 قيادات إخوانية تعيش في تركيا، مستغلة وحدات بالإسكندرية لتجهيزها كاستديو تصوير، وتم ضبط أدوات تصوير وكاميرات وذلك لإنتاج مواد مفبركة عن الأوضاع الداخلية في البلاد.