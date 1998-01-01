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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم الحزب الألباني في مقدونيا الشمالية يمثل أمام محكمة جرائم كوسوفو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:39 م
زعيم الحزب الألباني
زعيم الحزب الألباني
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قال زعيم الحزب القومي الألباني البارز في مقدونيا الشمالية، علي أحمدي، إنه دُعي للمثول كشاهد في المحكمة الدولية الخاصة بالجرائم المرتكبة خلال وبعد حرب كوسوفو (1998-1999) التي شارك بها.

وأعلن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل في مقدونيا الشمالية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مكتب المدعي الخاص في لاهاي الهولندية "دعاني للشهادة كواحد من مؤسسي جيش تحرير كوسوفو وعضو هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه قبل الدعوة وهو على اتصال بالمسئولين في لاهاي.

يُشار إلى أن الألبان يشكلون حوالي ربع سكان مقدونيا الشمالية.

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