زعيم الحزب الألباني في مقدونيا الشمالية يمثل أمام محكمة جرائم كوسوفو

قال زعيم الحزب القومي الألباني البارز في مقدونيا الشمالية، علي أحمدي، إنه دُعي للمثول كشاهد في المحكمة الدولية الخاصة بالجرائم المرتكبة خلال وبعد حرب كوسوفو (1998-1999) التي شارك بها.وأعلن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل في مقدونيا الشمالية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مكتب المدعي الخاص في لاهاي الهولندية "دعاني للشهادة كواحد من مؤسسي جيش تحرير كوسوفو وعضو هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه قبل الدعوة وهو على اتصال بالمسئولين في لاهاي.يُشار إلى أن الألبان يشكلون حوالي ربع سكان مقدونيا الشمالية.