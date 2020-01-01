الكاظمي: استمرار التعاون الأمني مع فنلندا لمكافحة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية استمرار التعاون الأمني مع فنلندا ضمن التحالف الدولي ضد الارهاب.وشدد الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على ضرورة أن "يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل داعش لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم".وعبّر الكاظمي عن "رغبة العراق في الاستفادة من تجربة ودور فنلندا في حل النزاعات الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار"، مؤكدا أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق، وتقديم الإسناد لها.