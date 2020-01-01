«فيسبوك» تختبر ميزة تحولها إلى نسخة من «تويتر» و«إنستجرام»

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" تختبر حاليا ميزة جديدة تحولها إلى نسخة من "تويتر" و"إنستجرام".وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة ستكون عبارة عن تصميم صفحات بشكل جديد، بحيث تبدو أكثر شبها بمنصات "تويتر" و"إنستجرام".وستكون تلك الميزات التجريبية الجديدة على فيسبوك متوافقة للعمل على الهواتف الذكية وتطبيقات الجوال، حيث تركز على اسم الصفحة ووصفها وعدد المتابعين لها، كما سيتم وضع أيقونات "حول"، و"شفافية الصفحة" في أماكن جديدة بارزة.ولمزيد من التصفح يمكن لمستخدم فيسبوك الضغط على زر الإعجاب أو إلغاء المتابعة.كما يمكّن التصميم الجديد مديري ومالكي الصفحات من حق الوصول بسرعة إلى ميزات إدارة الحساب الجديدة، والتنقل بين صفحاتهم الشخصية والصفحات العامة بصورة أكثر سهولة.