ضبط 170 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية المكبرة لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، اليوم الخميس، عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 شخصا، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 120 قطعة سلاح أبيض.ونفذت الحملات 45 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 3 تشكيلات عصابية ضموا 13 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا، 229 قضية مخدرات بحوزة 190 متهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.