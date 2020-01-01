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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سائق وعاطلين للجنايات بتهمة ترويج المواد المخدرة بالسلام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:11 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم بإحالة سائق وعاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "أيمن.م سائق، وعلى.ع، وإبراهيم. ن عاطلين، وعثر بحوزتهما على ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ٣٥٠ كيسا من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى ٦٨٠٠ من متحصلات تجارتهم، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام، من ضبط سائق وعاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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