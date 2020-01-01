الإمارات تقرر أداء صلاة عيد الأضحى بالمنازل

قررت الحكومة الإماراتية، اليوم الأربعاء، إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل وبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".كما قررت الإمارات رفع الطاقة الاستيعابية للمساجد إلى 50% مع الحفاظ على تعليمات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.من ناحيته، أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إجازة حصر الأضاحي بتوكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة.