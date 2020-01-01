رئيس قسم المناعة: التزام إجراءات الوقاية يمنع موجة جديدة لكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد اتخذت مصر اجراءات احترازية هائلة، ما أدى إلى احتواء الازمة فى وقت قياسي، لافتًا إلى أن الحكومة وكافة الوزارات تعاونت لاحتواء الصراع مع الفيروس، وأن الوعي زاد لدى المواطن والتزم بالإجراءات الاحترازية ما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابة.وأضاف رئيس قسم المناعة، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لكي نمنع أى موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد، لأن هناك دولا قللت من الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى وجود موجة جديدة للفيروس.وأكد "عقبة" أن كل المصريين الذين أصيبوا بالفيروس أصبحوا على وعي أعلى هم والمخالطون بهم فى حذر لأى علامات للاصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن العزل المنزلي أصبح يتم كما فى المستشفيات تمامًا.