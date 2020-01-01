واشنطن: نعمل على منع إيران من حيازة السلاح

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية، جيرالدين جريفيث، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على منع طهران من حيازة السلاح، وتواصل الضغط على حزب الله بالتوازي مع دعم لبنان.وأكدت المتحدثة الأميركية أنه "يجب منع إيران من حيازة الأسلحة"، مشيرة إلى أن واشنطن معنية بمنع طهران من تطوير وحيازة أي "سلاح نووي أو باليستي".وشدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، على أن "أميركا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران".وقال بومبيو، أثناء زيارة إلى بريطانيا، الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.وأوضحت المتحدثة الأميركية أن "الضغط الأقصى على إيران يعيق تمويلها للميليشيات" في عدد من البلدان.وفي ملف العقوبات الأميركية على طهران، أفادت المتحدثة الأميركية أن "العقوبات أخرجت شركات عدة من إيران".وفيما يتعلق بحزب الله اللبناني، كشفت المتحدثة أن بلادها تمارس ضغطا اقتصاديا قاسيا على حزب الله.ودعت الدول الأخرى إلى الانضمام لأميركا في ممارسة الضغوط على حزب الله.وقالت إن أميركا ستواصل دعم اللبنانيين بالتوازي مع فرض العقوبات ضد حزب الله.وأعلنت الخارجية الأميركية أكثر من مرة، أن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وتنفيذ هجمات حول العالم.