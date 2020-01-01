رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«جميلكم على راسنا يا أبطال».. ملحمة وطنية على السوشيال ميديا بعد إحباط هجوم بئر العبد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:55 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
سمر عبدالله
طباعة
تمكنت القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد، وتدمير 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، وتدمير 4 عربات منها 3 عربات مفخخة، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد اثنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وعقب إعلان القوات المسلحة عن ما حدث في سيناء، سرعان ما تصدر هاشتاج سيناء مواقع التواصل الاجتماعي كافة، حيث دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج "سيناء" لتحية الجيش المصري على تضحياته وتقدير بطولاته.

وقال أحمد إيهاب، أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل يوم القوات المسلحة المصرية بتقدم تضحيات كتير فداء مصر.. لازم نعمل متحف للشهداء لتخليد اسماءهم وتكريمهم وتكريهم ذويهم.. اللي راحوا مماتوش اللي راحوا أحياء عند ربنا ونالوا شرف الشهادة اللي كلنا بنحلم بيه"، فيما قال عمار أشرف: "سيناء مروية بالدم وشاهدة على تضحيات وبسالة جيش مصر.. مش هنقبل أي إرهابي خسيس يعيش فيها ويخرب في بلدنا مهما حصل.. شكرا جيش مصر وشكرا لتضحياتكم".

فيما قالت نهى نبيل: "بنبكي على اللي بيحصل في سيناء بدل الدموع دم.. لكن عارفين إن ده مخطط من تركيا وجماعة الإخوان لدمار مصر، وطول ما مصر فيها جيش زي ده عمركم ما هتقدروا تقربوا منها"، بينما قالت هايدي ممتاز: "يلا كلنا ندعي لشهداء سيناء بالرحمة ولأهاليهم بالصبر ولمصر بالأمن والأمان".

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطولات شهداء سيناء منذ حرب أكتوبر وحتى العملية الشاملة بسيناء، مؤكدين أن هؤلاء يضحون بحياتهم ليحيا الملايين ويحافظون على تراب مصر ممن أرادوا بها سوءً وشرًا، قائلين للقوات المسلحة: "جميلكم على راسنا يا أبطال".

وتداول المواطنون الأغاني الوطنية على هاشتاج "سيناء"، مؤكدين ضرورة الالتفاف الشعبي خلف قواتنا المسلحة لحماية البلاد من المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

«سما المصرى» و«مجدى عبد الغنى» أبرز محاكمات اليوم

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

لشدة الرياح.. تأجيل البحث عن جثمان شادى «غريق النخيل» إلى الجمعة

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

وزير الخارجية لنظيريه الفرنسى والألمانى: نعمل لوقف إطلاق النار فى ليبيا

خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات «الشيوخ» عبر البريد

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

سبب تساقط شعر المتعافين من كورونا

قبل ظهوره.. اختبار يكشف عن السرطان

فرض وضع الكمامات في ملبورن مع زيادة إصابات كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

انطلاق سلسلة حوارات «التعليم وتحولاته.. وعود وعهود» الجمعة

فريدة فهمي تستقبل وزيرة الثقافة للإحتفاء بفرقة رضا

الليلة.. «مسار إجبارى» يستأنف أنشطته بالأوبرا

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان