«جميلكم على راسنا يا أبطال».. ملحمة وطنية على السوشيال ميديا بعد إحباط هجوم بئر العبد

تمكنت القوات المسلحة، أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد، وتدمير 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، وتدمير 4 عربات منها 3 عربات مفخخة، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد اثنين من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.وعقب إعلان القوات المسلحة عن ما حدث في سيناء، سرعان ما تصدر هاشتاج سيناء مواقع التواصل الاجتماعي كافة، حيث دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج "سيناء" لتحية الجيش المصري على تضحياته وتقدير بطولاته.وقال أحمد إيهاب، أحد المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كل يوم القوات المسلحة المصرية بتقدم تضحيات كتير فداء مصر.. لازم نعمل متحف للشهداء لتخليد اسماءهم وتكريمهم وتكريهم ذويهم.. اللي راحوا مماتوش اللي راحوا أحياء عند ربنا ونالوا شرف الشهادة اللي كلنا بنحلم بيه"، فيما قال عمار أشرف: "سيناء مروية بالدم وشاهدة على تضحيات وبسالة جيش مصر.. مش هنقبل أي إرهابي خسيس يعيش فيها ويخرب في بلدنا مهما حصل.. شكرا جيش مصر وشكرا لتضحياتكم".فيما قالت نهى نبيل: "بنبكي على اللي بيحصل في سيناء بدل الدموع دم.. لكن عارفين إن ده مخطط من تركيا وجماعة الإخوان لدمار مصر، وطول ما مصر فيها جيش زي ده عمركم ما هتقدروا تقربوا منها"، بينما قالت هايدي ممتاز: "يلا كلنا ندعي لشهداء سيناء بالرحمة ولأهاليهم بالصبر ولمصر بالأمن والأمان".وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطولات شهداء سيناء منذ حرب أكتوبر وحتى العملية الشاملة بسيناء، مؤكدين أن هؤلاء يضحون بحياتهم ليحيا الملايين ويحافظون على تراب مصر ممن أرادوا بها سوءً وشرًا، قائلين للقوات المسلحة: "جميلكم على راسنا يا أبطال".وتداول المواطنون الأغاني الوطنية على هاشتاج "سيناء"، مؤكدين ضرورة الالتفاف الشعبي خلف قواتنا المسلحة لحماية البلاد من المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن.