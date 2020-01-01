خالد مشهور: «حياة كريمة بلا أمية» خطوة في طريق القضاء على الفقر

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، والتي تستهدف تعليم الكبار في القرى الأكثر فقرًا في مصر، والتي سيتم تنفيذ المرحلة الأولي في 143 قرية ضمن 11 محافظة مع توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.وأكد مشهور أهمية المبادرة خاصة وأن وضع الأمية في مصر لا يتماشى مع خطط التنمية التي تتجه إليها الدولة، وذلك نتيجة لوجود بعض الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي بسبب بعض الإجراءات السياسية والإجراءات الخاصة بمحو الأمية.وأشار إلى أن خطة الدولة لمحو الأمية 2030 تهدف بالفعل للقضاء على الأمية بشكل جذري قبل هذا التاريخ، لافتًا إلى أن الأمية تصل نسبتها إلى 27%، مشيدًا باستغلال قدرات الشباب في الخدمة العامة لتنفيذ أهداف المبادرة، فحياة كريمة تعني دولة الرعاية والحماية والتنمية تعني حركة مجتمعية لكل الفاعلين بتنسيق وتكامل من أجل الأكثر احتياجًا.