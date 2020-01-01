«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم حتى بعد غد الجمعة لن يشهد الطقس أى تغيرات جوية، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات.وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، عن فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد تبدأ من الأحد المقبل، ومن المقرر أن تمتد لسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء.وأوضحت أن طقس منتصف الأسبوع المقبل من المقرر أن يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة تصل لـ37 درجة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمى، لافتة إلى أن منخفض الهند الموسمى تشهده مصر سنويا فى الفترة من بداية شهر يونيو حتى بداية شهر سبتمبر.وأشارت وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسى فى الشعور بحرارة الطقس، خلال الفترة الحالية، حيث تصل درجات الرطوبة إلى 85%.