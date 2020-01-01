«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:02 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا.
بينما يكون الطقس حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
ويكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
ألإسكندرية 30 24
وادى النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 36 25
نخل 36 22
نويبع 40 28
طابا 37 28
كاترين 36 22
الطور 34 25
شرم الشيخ 41 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 30
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 41 28
الأقصر 42 31
أسوان 43 31
إدفو 42 30
أبوسمبل 40 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 39 28
أبورماد 38 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30
بينما يكون الطقس حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
ويكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.
وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
ألإسكندرية 30 24
وادى النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 36 25
نخل 36 22
نويبع 40 28
طابا 37 28
كاترين 36 22
الطور 34 25
شرم الشيخ 41 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 30
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 41 28
الأقصر 42 31
أسوان 43 31
إدفو 42 30
أبوسمبل 40 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 39 28
أبورماد 38 28
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30