«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا.بينما يكون الطقس حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.ويكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 24ألإسكندرية 30 24وادى النطرون 34 23طنطا 34 23شبين الكوم 34 23دمنهور 33 23بلطيم 30 24مطروح 28 21السلوم 30 20سيوة 36 22بورسعيد 31 25دمياط 31 24الزقازيق 34 24المنصورة 33 24الإسماعيلية 36 21السويس 35 22العريش 32 23رفح 31 22رأس سدر 36 25نخل 36 22نويبع 40 28طابا 37 28كاترين 36 22الطور 34 25شرم الشيخ 41 30الغردقة 39 30مرسى علم 39 30الفيوم 36 24بنى سويف 36 24المنيا 37 24أسيوط 38 24سوهاج 39 25قنا 41 28الأقصر 42 31أسوان 43 31إدفو 42 30أبوسمبل 40 29الوادي الجديد 40 29شلاتين 39 28أبورماد 38 28حلايب 36 30رأس حدربة 35 30