النيابة تعاين موقع مصرع شابين في حادث محور القطامية

انتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لمعاينة موقع مصرع شخصين في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أعلى محور محمد زكي اتجاه القطامية، وطلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.وكشفت التحريات الأولية عن أن السرعة الزائدة تسببت في وقوع الحادث، وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله، كما تم الدفع بالأوناش المرورية، وتكثيف الخدمات بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.كانت بداية الواقعة بتلقى غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات بوقوع حادث تصادم على طريق محمد زكي المتجه إلى القطامية، وتم انتقال رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير ونقل المتوفيين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.