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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الأذربيجانية تعلن تدمير طائرتين أرمنيتين دون طيار

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:12 ص
طائرة دون طيار
طائرة دون طيار
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الوطني، دمرت طائرتين بلا طيار، تابعة للقوات المسلحة الأرمنية.

وأضافت: "في 21 يوليو، حاولت طائرتان أرمنيتان دون طيار، تنفيذ تحليقات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني، فوق منطقة أغدام، وفي الساعة 08.45 (07.45 بتوقيت موسكو) فوق منطقة توفوز، تم اكتشاف الطائرتين وتدميرهما".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية، هذا الخبر، ووصفته بالمعلومات المضللة.

في 12 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية، باستخدام سلاح المدفعية.

أما وزارة الدفاع الأرمنية، فحملت الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد، قائلة إن مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.

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