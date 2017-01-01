رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حجازى» يترأس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:52 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يترأس الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لمتابعة العملية الامتحانية، في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، آخر امتحاناتهم في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى اليوم 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).

كما أدى الطلاب الأحد الماضي، امتحان (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، ويؤدون اليوم الثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يؤدى المايوه الشرعى للإصابة بأمراض جلدية؟.. هانى الناظر يجيب

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

موعد عيد الأضحى فى السعودية 1441

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للسيرك القومى

«الشرقية للإنشاد الدينى» تتألق على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

إقليم شرق الدلتا يكرم الفائزين بمسابقة مبدعى المستقبل

الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح