«الوفد» يثمن تفويض البرلمان للسيسي والجيش لحماية أمن مصر

ثمنت أمل رمزي رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، تفويض البرلمان المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، بإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي، مشيرة إلى أن البرلمان سيظل الداعم الأول لمصر في مواقفها سواء بالداخل أو الخارج.ولفتت «رمزي» في بيان لها إلى أن الجيش المصري على أتم استعداد لاتخاذ أي إجراءات لازمة لمواجهة أي تحركات مباشرة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن القاهرة وجهت عدة رسائل هامة توقف عندها العالم أجمع، وأكد عليها البرلمان في جلسته التاريخية،ومن أهمها أن مصر لن تقبل بالاعتداء على سيادة أي دولة عربية، وستقدم كافة الدعم لها وستساند أي شعب يسعى للتحرر وتحديد مصيره بشعبه وحكومته.وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى تأكيد مجلس النواب على أن الأمة المصرية على مر العصور داعية للسلام وليس للحرب والهجوم، ولن تقبل بالتعدي عليها او التفريط في حقوقها، فهي قادرة بقوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.