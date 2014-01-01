رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من يخلف الفخفاخ.. أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة في تونس

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:06 م
إلياس الفخفاخ
إلياس الفخفاخ
مروة عنبر
طباعة
عقب استقالة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مؤخرا، أثيرت التكهنات حول الشخصية التي سيجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة بمنطقة القصبة في العاصمة تونس.

وطالب البعض في تونس بتعيين شخصية سياسية، فيما حين يفضل اخرين تعيين كفاءة وطنية أي تكنوقراط، في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيكا الاقتصادية، وفقا لموقع "تينيزي نيميريك" الفرنكفوني.

وتداولت وسائل الإعلام التونسية، عددا من الأسماء لشخصيات قد تحظى بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

ومن بين تلك الأسماء المرشحة للتعيين خلفا للفخفاخ، حكيم بن حمودة، كونه رجل اقتصاد نال درجة الدكتوراة من جامعة "غرونوبل" الفرنسية، ويتمتع بمكانة دولية وحصل على عدد من الشهادات المرموقة، ولذلك ينظر إليه كثيرون بمثابة الشخص القادر على إيجاد حلول لأزمة تونس الاقتصادية.

وسبق لبن حمودة أن تولى وزارة المالية في تونس، لكنه لم يبق طويلا في منصبه، إذ شغله في 2014 وغادره في 2015، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.

فيما كان الاسم الثاني هو منجي مرزوق، مهندس وسياسي سبق له أن تولى مهاما وزارية وإدارية على مستوى عال.

وتخرج مرزوق من مدرسة "البوليتيكنيك" المرموقة في فرنسا، ويقول المدافعون عنه إنه قادر على رسم سياسات إصلاحية ناجعة في تونس.

ويثار نقاش بشأن التوجه السياسي لمنجي مرزوق، ففيما يقول البعض إنه قريب من حركة النهضة، ثمة أيضا من يؤكد أنه مستقل.

فيما كان الاسم الثالث هو الاقتصادي ورجل الأعمال التونسي، فاضل عبد الكافي، مرشحا محتملا للتعيين في منصب رئيس الحكومة، بينما يقول البعض إنه وقع في تضارب مصالح حين تولى وزارة المالية في وقت سابق.

وكسب عبد الكافي تعاطفا في الشارع، بحسب المصدر التونسي، واستطاع الرجل الذي تخرج من جامعة السوربون الفرنسية، أن يدافع عن نفسها إزاء ما وجه إليه من تهم، وكان قد برز بقوة ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، خلال العام الماضي.

ويرجح الاحتمال الرابع تعيين غازي الجريبي، وهو قاض وسياسي تونسي شغل عددا من المناصب الوزارية، وبعضها حساس مثل وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.

وحصل الجريبي وهو لاعب في كرة السلة أيضا، على شهادات مختصة في التحكيم الدولي، وجمع مساره الأكاديمي بين تونس وفرنسا.

ويشهد المدافعون عن الجريبي بأنه معروف بكفاءة عالية وقدرته على التسيير، كما أنه راكم خبرة مهمة في المسؤولية وتولى عددا من المناصب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالعال: جلسة اليوم مهمة ومطولة

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

حيل سحرية تجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى في ظل كورونا

حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء

الثقافة للجميع.. 6 كتّاب صغار في جلسة «نكتب مستقبلنا»

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا