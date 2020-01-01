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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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سياسي

«طاقة النواب»: توصيل الغاز لـ5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات جنيه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:23 ص
توصيل الغاز
توصيل الغاز
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييدها التام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع البترول والتعدين وتكليفه للحكومة بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة وخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات والتوسع في الاستخدام المنزلي وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، في بيان اليوم، إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحدات السكنية للمواطنين سواء في المدن أو القرى أومشروعات الإسكان الاجتماعي لأول مرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له ـأثره الكبير في نجاح الدولة في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الأسر المصرية، كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى القضاء نهائيا على أزمة أسطوانات الوتاجاز خلال الـ6 سنوات الماضية.

ووجه النائب طلعت السويدي تحية قلبية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لنجاحه في تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمبادرة التقسيط الميسر والتي تضمنت قسطا شهريا 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدا نجاح الدولة في توصيل الغاز لحوالي 5.1 مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات، في إنجاز تاريخى لم يتحقق من قبل، ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدأ النشاط في مصر إلى 11.3 مليون وحدة سكنية.

وطالب النائب طلعت السويدى باستمرار خطة قطاع البترول في التوصيل للمناطق التي لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية خاصة أن استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث تم توفير حوالي 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.

واشاد النائب طلعت السويدى بتوصيل الغاز إلى حوالي 9330 مستهلك تجاري ولحوالي 328 مصنعا، وأنه من المتوقع طبقا لمعلومات وزارة البترول أن يتم التوصيل إلى مليون وحدة سكنية، في كافة محافظات مصر خلال العام المالي 2020-2021 ليصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها أكثر من 6 ملايين وحدة.

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