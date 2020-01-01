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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكركم يقتل فيروس التهاب المعدة والأمعاء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:31 ص
الكركم
الكركم
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وجدت دراسة حديثة أن مركبًا طبيعيًا يُسمى "الكركمين" موجودًا في الكركم يمكن أن يمنع فيروس التهاب المعدة والأمعاء (TGEV) -وهو الفيروس التاجي لمجموعة ألفا- من إصابة الخلايا.

وأوضحت الدراسة -التي نُشرت في دورية علم الفيروسات العامة- أن الكركمين يؤثر على فيروس التهاب المعدة والأمعاء بعدد من الطرق، عن طريق قتل الفيروس مباشرة قبل أن يتمكن من إصابة الخلية، وعن طريق الدمج مع الغلاف الفيروسي "لتعطيل" الفيروس، وبتغيير عملية التمثيل الغذائي للخلايا لمنع دخول الفيروس.

وقال الدكتور "ليلان زيه" الأستاذ في "معهد ووهان للهندسة الحيوية" في الصين: "لقد ثبت أن مركب الكركمين يمنع تكاثر بعض أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى الضنك، والتهاب الكبد ب، وفيروس زيكا، كما وُجد أن المركب يحتوي أيضًا على عدد من التأثيرات البيولوجية المهمة، بما في ذلك الأنشطة المضادة للورم، والمضادة للالتهابات، والمضادة للبكتيريا".

ووفقًا للباحثين، فقد تم اختيار مركب الكركمين في هذه الدراسة بسبب الآثار الجانبية المنخفضة.

ويأمل الباحثون في مواصلة أبحاثهم في جسم حي، باستخدام نموذج حيواني لتقييم إذا ما كانت الخصائص المثبطة للكركمين يمكن رؤيتها في نظام أكثر تعقيدًا.

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