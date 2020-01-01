«إيّاك أنت تتجنى على القرآن».. ممدوح عامر يكشف وصية الطبلاوي له

قال القارئ الإذاعي ممدوح عامر، إن القارئ الكبير الراحل محمد محمود الطبلاوي يأتي على قمة هرم دولة التلاوة في مصر والعالم، لافتا إلى أن قراءته تتسم بالبساطة، وله تاريخ كبير في الإذاعة والتليفزيون.وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» أن وفاة الشيخ الطبلاوي كان بمثابة «صاعقة» لكل قراء مصر، لافتا إلى أنهم قرروا أن يقيموا عزاء «أون لاين» للشيخ الطبلاوي، وتناقل العزاء وكالات الأنباء والصحف.وتابع: «أهم نصيحة من الطبلاوي ليا، قالي متزعلش من أي حد ينتقدك وخلي ثقتك في الله كبيرة، وإياك أن تتجنى على القرآن، أي أن تأخذك العزة وتعمل حاجة مش مظبوطة وقالي كلنا اتعرضنا لأزمات، وقالي أنت ناجح وأنت نبت طيب، ولكن إياك أن تتجنى على القرآن».