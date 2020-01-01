هاني الناظر يتوقع انتهاء كورونا في مصر بحلول أغسطس

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصر انخفضت مع دخول فصل الصيف، لافتًا إلى أن هذا بسبب ضعف قوة الفيروس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أنه لا يتوقع وجود موجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء المقبل، وذلك بسبب وجود 5 لقاحات في طريقها للخروج إلى النور.كما توقع الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، انتهاء فيروس كورونا مع بداية شهر أغسطس في مصر.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 566 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنها 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.