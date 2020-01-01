البابا تواضروس يتفقد مزار القديس مارمرقس بالكاتدرائية

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتابع قداسته خلال جولته بالمزار أعمال التجديد الجارية في أيقونات المزار التي يقوم بها فريق عمل، بقيادة الراهب القمص مكسيموس الأنطوني، إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في مجال تجديد الأيقونات والفريسكات.يذكر أنه يجرى تجديد أيقونات مزار "كاروز الديار المصرية" لأول مرة منذ خمسين عامًا.