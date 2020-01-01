طالبات الثانوية: وزير التعليم صدق لما قال الكل هيخرج من الامتحان مبسوط

"الوزير صدق وعده بالأمس لما قال الكل هيخرج من الامتحان مبسوط"؛ هكذا قالت طالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة المستقبل وأحمد زويل بإمبابة عقب خروجهم من امتحان الجيولوجيا وعلم النفس؛ معبرين عن فرحتهم بالامتحان وبدء إجازة نهاية العام.وقالت سارة عصام - طالبة - إن الامتحان كان ختامه مسك ونستطيع قضاء أجازة سعيدة بعد ما عانينا من توتر وقلق بسبب وقف الدراسة والدروس الخصوصية بسبب فيروس كورونا؛ مشيرة إلى أنها تتمنى أن تأتي النتيجة كما تتوقع لدخول الكلية التي تريدها وهي فنون جميلة.وعن قضاء الإجازة قالت سارة، أول حاجة هعملها هاطلع مصيف مع عائلتي.من جانبها عبرت مروة كمال - طالبة - عن فرحتها بنهاية امتحانات الثانوية العامة بالتخلص من ملازم المراجعات التي كانت تصطحبها للمراجعة قبل دخول الامتحان؛ مضيفة أنا كمان هطلع مصيف وأزور أصحابي ونخرج، مضيفة "كل يوم في سنة ٢٠٢٠ كان غريب بس عدى الحمدلله".ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.