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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع «عمليات تعليم الوادي الجديد» لمتابعة امتحانات الثانوية

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:32 م
صلاح مرغني
صلاح مرغني
محمد مهدي
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ترأس صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة مع 5 غرف فرعية بالإدارات التعليمية الخمس الخارجة، الداخلة، الفرافرة، بلاط، باريس، من خلال شبكة "سكايب"، موجها بالمتابعة المستمرة لسير منظومة العمل وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فوري.

ووجه مرغني خالص الشكر والتقدير للتعاون المشترك والمثمر بين قطاع التعليم بالمحافظة وقطاع آمن الوادي الجديد، وقطاع الصحة وجميع الأجهزة المعنية لتوفير الجو الآمن والملائم للطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

واطمأن مرغني تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وانتظام الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وانتظام سير العمل دون مشكلات ومتابعة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من فيروس كورونا ووجود جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير ومتابعة تنظيم دخول الطلاب لمقار اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية وتوافر كافة المستلزمات الوقائية، والتزام الجميع بإجراء الكشف عن طريق الكاشف الحراري والمرور من بوابات التعقيم المتوفرة بمدخل كل لجنة، وكذا وجود مسافات متباعدة بين الجميع
متمنيا لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج التي نفخر بها جميعا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
صلاح مرغني
صلاح مرغني
صلاح مرغني
صلاح مرغني

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