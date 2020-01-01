المنوفية: نقل بوابات التعقيم لمقار امتحانات الثانوية الفنية

قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أنه سيتم نقل بوابات وكبائن التعقيم وأجهزة تغليف الأحذية من مقار لجان الثانوية العامة إلى مقار لجان الدبلومات الفنية، بعد نهاية اختبارات اليوم الأخير للدور الأول الثلاثاء المقبل، واستكمال تسليم باقي المهمات وأدوات التعقيم من المخازن لتوزيعها على لجان الدبلومات الفنية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.