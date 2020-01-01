استبعاد 4 دول من تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات «الشيوخ»

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، التنسيق مع وزارة الخارجية لإجراء تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، من خلال تجهيز وتوفير الدعم اللوجستى فى البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.وفقًا للقانون، أنه لكل مصرى مقيم في الخارج الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث إنه من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم إصداره خلال الأيام المقبلة.وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه من المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، قدأقد عن إجراء تصويت المصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.