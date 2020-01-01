الباز: البابا تواضروس الثاني أحد أعمدة الوطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أحد أعمدة هذا الوطن، مشيرا إلى أن البابا تواضروس توجه للمصريين جميعا وطلب منهم أن يصلوا من أجله.وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البابا تواضروس الثاني وقف في لحظات فاصلة في تاريخ الوطن لدعمه، لافتا إلى أنه وقف بقوة في وجه الإخوان عندما شرعوا في حرق الكنائس، وقال جملته الشهيرة التي سجلها التاريخ له: "أن نصلي في وطن بلا كنائس خير لنا من أن نصلي في كنائس بلا وطن".وتابع "الباز"، أن البابا تواضروس، تعرض لهجوم طاغي بسبب أفكاره ورؤيته التحديثية، وهذا الهجوم دعا المؤمنين به أن يتضامنوا معه ويكتبوا كلمات يشدوا بها من أذره.ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.