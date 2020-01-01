«بتروجت» تبرم تعاقدات بـ46 مليار جنيه خلال عام



شاركت شركة «بتروجت»، خلال السنوات السابقة، فى الكثير من المشروعات القومية التى أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها مشروع حقل ظهر العملاق الذى تم تنفيذه فى وقت قياسى وبأعلى درجات الجودة العالمية.

وتعد «بتروجت» الذراع التنفيذية القوية والرئيسية لقطاع البترول، برئاسة المهندس وليد لطفى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، حيث أصبحت الشركة الآن من كبرى وأهم الشركات فى مجال المشروعات البترولية والاستشارات الفنية والمقاولات العامة، ورسخت وجودها على المستويين المحلى والدولى، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بصفة عامة.

ونجح قطاع البترول المصرى، ممثلًا فى شركة بتروجت، فى تحقيق إنجاز جديد يتمثل فى المساهمة وبشكل فعال فى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى، غير البترولية، حيث شاركت فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء أنفاق قناة السويس الإسماعيلية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونجحت الشركة فى تنفيذه فى وقت قياسى بلغ ثلاث سنوات، بمعدلات حفر غير مسبوقة، وقد حظى المشروع أيضًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات الافتتاح منتصف العام الماضى.

واستنادًا لهذا النجاح، واصل قطاع البترول المصرى مشاركته فى تنفيذ مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى، وفى أواخر أبريل الماضى نجحت الشركة فى تشغيل ماكينة الحفر ذاتيًا فى هذا المشروع لأول مرة.

يذكر أن قطاع البترول المصرى شارك بقوة وبفاعلية كبيرة، ممثلًا فى شركة بتروجت، فى تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع العملاق الذى أثبت قدرة الشركات المصرية على تنفيذ أصعب وأدق المشروعات وفق معدلات زمنية غير مسبوقة، بالإضافة إلى استكمال مشاركة بتروجت فى تنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحرى بشرق بورسعيد، ويعد واحدًا من مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وفى إطار خطة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ذات الطبيعة الاستراتيجية الخاصة، رسخت بتروجت وجودها ومشاركتها الفعالة فى تنفيذ تلك المشروعات، بالمشاركة فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء صوامع تخزين الغلال لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات الوقود الاستراتيجية لصالح هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وأيضًا مشروع إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة لصالح شركة النصر للكيماويات الوسيطة، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة والرئيسية فى تنفيذ المشروع القومى للطرق.

وحققت بتروجت خلال عام ٢٠١٩ حجم تعاقدات غير مسبوق فى تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة ٤٦ مليار جنيه، بزيادة نسبتها ١٥٪ على عام ٢٠١٨، وتنفيذ مشروعات كبرى فى ٦ دول عربية: «السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الجزائر، العراق».

