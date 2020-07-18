محمد رمضان يحتفل بتسلم الدرع الماسي من «يوتيوب» (فيديو)

استلم الفنان محمد رمضان، أول درع ماسي من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ونشر فيديو خلال تسلمه للدرع عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية.. شكرًا يوتيوب.. شكرًا متابعين".من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عدة صور لأكبر شاشة في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك، وهي تعرض صورا له من أغنيته الجديدة "تيك توك"، عبر "إنستجرام".وسافر محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد "تيك توك" بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري بهذه الساحة، والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.